Президент Чечни разочаровался в Зеленском

anticorr.media Инаугурация Зеленского: Кадырова разочаровал новый президент Украины

Президент Чечни Рамзан Кадыров разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском после его речи на инаугурации.

Кадырову не понравились слова Зеленского о намерениях вернуть под контроль Украины оккупированный Крым.

"О Крыме, то полуостров в марта 2014-го навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и во веки веков будет составной частью России", - написал президент Чечни в своем Telegram.

Кадыров убежден, "скорее всего, инаугурационную речь редактировали за океаном, ведь президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства".

"Владимир Александрович, я был о вас совсем другого мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так хорошие соседи не делают! Вынужден разочароваться в вас", - заявил президент Чечни.

Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Но Россия этого не сделает никогда, добавил Кадыров.

"Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!" - написал президент Чечни.

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