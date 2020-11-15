"Преступный" приказ Зеленского, убийство в Минске и мерцательная аритмия: 5 блогов недели

Народ уже не слушает власть. Из нее смеются, ее презирают и главное - ее не боятся, считает журналист Николай Несенюк. Фото: Рresident.gov.ua

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе на сайте.

1. Жесткого усиления карантина при росте заболеваемости не избежать. Но локдаун не будет работать, если общество его не поддержит. А убедить общество его поддержать сложно, если деньги, выделенные в фонд борьбы с Covid-19, пошли не на подготовку больниц, а на МВД и дороги. Недоверие убивает. В 2020 году совсем неметафорически. Одновременно с медицинской и экономической катастрофой мы наблюдаем катастрофу государственных коммуникаций. Последствия могут быть страшными, считает соучредитель образовательных онлайн-курсов Иван Примаченко.

2. Народ не воспринимает отдельные антивирусные мероприятия правительства. Власть бездарно пропустила тот момент, когда люди были согласны временно остаться без работы ради здоровья. Теперь власть уже не слушают. Из нее смеются, ее презирают и главное - ее не боятся! Власть Януковича была обречена после того, как 16 января 2014-го были приняты "диктаторские законы", которых народ не испугался, а наоборот. Обречена ли власть Зеленского после принятия постановления о "карантине выходного дня"? Является ли это постановление тем самым "преступным приказом", после которого уже все, спрашивает журналист Николай Несенюк.

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3. Победа Байдена означает постепенное угасание популизма. Конструкторы Зеленского смогли проехаться в хвосте этой кометы, когда она уже теряла блеск. Сейчас этот популистский проект вступил в период полураспада. В 2021 году Украине придется пройти путь кардинального переформатирования власти просто ради собственного выживания, убежден публицист Виталий Портников.

4. В Минске тысячи людей вышли на улицы в знак памяти о погибшем Романе Бондаренко. Его зверски избили белорусские "правоохранители". В авторитарных странах мирный протест может быть мирным только с одной стороны - со стороны самих граждан. Но режим не собирается соблюдать цивилизованного поведения. Люди, которые выходят на улицы в поддержку демократических процедур, для него враги. Уровень насилия со стороны власти увеличивается с каждым новым днем ​​протестов, рассуждает Виталий Портников.

5. Мерцательная аритмия встречается почти у 1% населения мира. Этот вид сердечных аретмий сильно увеличивается с возрастом. В возрасте более 40 лет мерцательная аритмия грозит каждому четвертому человеку. Об этом важно знать, ведь она в 3-5 раз увеличивает риск инсульта. Кроме нерегулярного ускоренного или замедленного сердцебиения, при мерцательной аритмии человек может испытывать головокружение, сильную усталость, одышку, боль в груди. Иногда мерцательная аритмия не вызывает никаких симптомов, и человек даже не подозревает, что имеет ее, отмечает экс-министр здравоохранения Уляна Супрун.