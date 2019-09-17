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вторник, 17 сентября 2019 15:56

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о "хейтерах" в сетях

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Пресс-секретарь Зеленского рассказала о &quot;хейтерах&quot; в сетях
Самая агрессивная социальная сеть - Твиттер, говорит Юлия Мендель. Фото: УНІАН

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что ей угрожали в соцсетях.

В интервью изданию "Йод" на вопрос "Хейтеров в соцсетях много есть?" Мендель ответила:

"Да, конечно. Это те, кого мы называем ботами".

"Вот сегодня получила смску, что со мной что-то там сделают. Да, пишут иногда неприятные вещи, угрожают, в комментариях много хейтерского отношения.

Мое имя стало публичным, поэтому осудить меня очень просто. Люди лайкают, люди заходят, люди читают. Это прессинг не только для меня, а для многих людей, которые работают в Офисе президента. Это нормально, это политика.

Самя агрессивная социальная сеть - Твиттер. Там есть категория людей, которая относится к определенной политической партии. Комментарии очень странные, почему-то они идут вразрез не только с моим отношением к миру, моей философией или позицией, но вопреки здравому смыслу. Чаще всего меня упрекают, что я пишу на английском в Твиттере. Хотя эти самые твиты дублируются на украинском. Но люди этого не видят и к тому же решили, что пресс-секретарь президента страны, которая стремится вступить в ЕС, не может публиковать информацию на одном из самых распространенных языков мира", - сказала Мендель.

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Президент Владимир Зеленский назначил на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов. Среди кандидатов журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты, актеры.
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