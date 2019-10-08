Пресс-секретарь президента поздравила "слуг народа" Разумкова и Арахамию

 
Ексклюзивы
1/5
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 90
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2124
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1656
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4257
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6030
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3654
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1935
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 504
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1548
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5166
Фото
Все фото
7
3
4
8
12
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Видео
Все видео
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Вместо профилактория - коттеджи топ-таможенникам: Насиров и Ко заселили "Конча-Заспу"
Вместо профилактория - коттеджи топ-таможенникам: Насиров и Ко заселили "Конча-Заспу"
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Свадьба сына Луценко: расследование нападения на журналистов завершилось пшиком
Свадьба сына Луценко: расследование нападения на журналистов завершилось пшиком
Зеленский вычитывает тексты "Квартала 95"
Зеленский вычитывает тексты "Квартала 95"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1386
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6219
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1233
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 486
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 12:04

Пресс-секретарь президента поздравила "слуг народа" Разумкова и Арахамию

1 Комментировать
 

О дне рождения спикера сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Что ни будни - это праздник.

С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона!

Отдельно Дмитрий Разумков, с Днем рождения!" - написала Мендель.

Сначала Мендель поздравила в заметке и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с рождением двойни. Но потом удалила этот текст.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко отпраздновал день рождения

Журналист Сергей Андрушко, которому препятствовала в работе пресс-секретарь президента Юлия Мендель, требует ее увольнения. Об этом он написал в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пресс-секретарь президента поздравила "слуг народа" Разумкова и Арахамию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 221556
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 95073
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 20485
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 18433
&quot;Стыд пропал&quot; - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
8
 1 Просмотров: 15831
Политика
Зеленского оставили один на один с войной в Донбассе - Лукашенко
Зеленского оставили один на один с войной в Донбассе - Лукашенко Просмотров: 1620
Зеленский с раввинами почтил память жертв Бабьего Яра
Зеленский с раввинами почтил память жертв Бабьего Яра Просмотров: 747
Шлюзы для российской электроэнергии открыли ради обогащения отдельных олигархов - Климпуш-Цинцадзе
Шлюзы для российской электроэнергии открыли ради обогащения отдельных олигархов - Климпуш-Цинцадзе Просмотров: 126
Поддерживают ли в Украине открытия рынка земли - опрос
Поддерживают ли в Украине открытия рынка земли - опрос Просмотров: 135
Не прошло и 2 месяцев: "слуга народа" засиделся в Раде и хочет на новую должность
Не прошло и 2 месяцев: "слуга народа" засиделся в Раде и хочет на новую должность Просмотров: 612
Больше всего комментируют
5
За обмен валюты придется платить: подробности
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
4
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 12472
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua