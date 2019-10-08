Пресс-секретарь президента поздравила "слуг народа" Разумкова и Арахамию

О дне рождения спикера сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Что ни будни - это праздник.

С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона!

Отдельно Дмитрий Разумков, с Днем рождения!" - написала Мендель.

Сначала Мендель поздравила в заметке и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с рождением двойни. Но потом удалила этот текст.

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Журналист Сергей Андрушко, которому препятствовала в работе пресс-секретарь президента Юлия Мендель, требует ее увольнения. Об этом он написал в Facebook.