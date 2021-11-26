Пресс-конференция Зеленского разочаровала основателя Bellingcat

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сказал, что пресс-конференция президента Владимира Зеленского его разочаровала.

Об этом он написал в Twitter.

"Мне стыдно за эту пресс-конференцию", - сказал Хиггинс.

На брифинге Зеленский говорил о расследовании Христа Грозева по делу вагнеровцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский не будет увольнять Ермака: "Мощный человек"

Зеленский сказал, что ему стыдно за этот эпизод в жизни разведки. Он признался, что власть была слабой в этой операции.

21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы требовали от президента в течение 10 дней отправить в отставку руководителя Ермака. В случае невыполнения требований обещали снова прийти под ОП 1 декабря.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия в Донбассе.