Пресс-конференция "нормандской четверки". Онлайн

В Елисейском дворце в Париже идет подготовка к пресс-конференции участников "нормандского формата".

Перед СМИ должны выступить президент Украины Владимир Зеленский, РФ - Владимир Путин, Франции - Эмманюэль Макрон и канлцер Германии - Ангела Меркель.

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Последняя совместная встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина.

После этого общения "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.