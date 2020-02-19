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среда, 19 февраля 2020 13:31

Премьер-министра арестовали

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19 февраля 1999 года бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко задержало американское ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

За два дня до этого Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность. Внефракционный Лазаренко представлял объединение "Громада". Членом этой партии была и экс-премьер Юлия Тимошенко.

  Лазаренко и Тимошенко в Верховной Раде.
Лазаренко и Тимошенко в Верховной Раде.

Лазаренко попросил у США политического убежища.

Что было перед этим

В сентябре 1998 года Генеральная прокуратура возбудила против Лазаренко уголовное дело за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Бывшего премьера обвиняли в выводе в Швейцарию $20 млн через агрофирму. Был допрошен в Женеве, вышел под залог.

Впоследствии Лазаренко выехал в Грецию, а затем - США. Там его задержали за нелегальный въезд. Швейцарские власти просили выдачи, потому что не явился в суд. Американцы отказали, так как экс-премьер был под их следствием.

Приговоры

В июне 2000-го суд Женевы заочно приговорил Лазаренко к 1,5 года заключения и штрафу в 10,7 млн швейцарских франков за отмывание денег и другие преступления.

Через шесть лет суд США приговорил его к 97 месяцам заключения и штрафу в более $10 млн.

1 ноября 2012 года Лазаренко вышел на свободу из американской тюрьмы Terminal Island в Калифорнии.

По сообщениям СМИ, 67-летний Павел Лазаренко проживает со своей второй женой и тремя детьми в округе Марин близ Сан-Франциско.

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В феврале 2018 года тогдашний заместитель гепрокурора Евгений Енин заявлял, что в Украину возвращены $15 млн, по решению швейцарского суда в деле Лазаренко.

"На счетах в 5 разных странах - Швейцарии, Гернси, Лихтенштейне, Антигуа, Литве - также арестованы около $200 млн. Как в рамках уголовного производства, которое осуществляется в Украине, так и гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории США", - говорил Енин.

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Дата
19
февраля

Премьер-министра арестовали

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