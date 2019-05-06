Премьера Молдовы хотят судить за письмо Порошенко

Премьер-министра Молдовы Павла Филипа (на фото) хотят привлечь к уголовной ответственности за письмо к президенту Украины Петру Порошенко. Фото: Sputnik Молдова

Депутат парламента Молдовы Думитру Алайба потребовал привлечь премьер-министра страны Павла Филипа к уголовной ответственности из-за составления им письма к президенту Украины Петру Порошенко, в котором обосновывалась необходимость снятия санкций с Молдавского металлургического комбината, работающего в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщило издание Point.

Молдавский депутат считает, что премьер страны должен понести ответственность по статье 337 Уголовного кодекса РМ "Измена Родине", предусматривающей лишение свободы от 12 до 20 лет, поскольку "открыто лоббировал решения, противоречащие национальному интересу".

"Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Республики Молдова в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности Республики Молдова", — отметил Алайба.

3 мая группа депутатов парламента Молдовы потребовала от молдавского премьер-министра Павла Филипа отчитаться относительно его письма украинскому президенту Петру Порошенко, которое стало формальным поводом для снятия санкций с одного из ключевых налогоплательщиков непризнанного Приднестровья - Молдавского металлургического завода.

14 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко включил ММЗ в список санкций на три года, однако 19 марта 2019 года Порошенко издал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо ММЗ числится кишиневская компания Novastal prim. Ныне Молдавский металлургический завод является одним из крупнейших налогоплательщиков непризнанного Приднестровья.