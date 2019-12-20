Премьер сообщил, что будет с зарплатами шахтерам

Деньги будут выплачены, уверяют в правительстве.

Правительство за считанные дни выплатит часть средств, которые пойдут на зарплату шахтерам. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабмин предусмотрел 322 млн грн, чтобы покрыть часть задолженности.

"Есть только две сложные позиции, которые сейчас сенситивные.

Первое - задолженность по зарплате перед шахтерами. Все понимают, что это традиционная наша проблема, что в бюджет это не закладывается, как правило.

Сейчас ищем максимально средства для того, чтобы шахтерам до Нового года их выдать. Сейчас мы предусмотрели 322 миллионов гривен для того, чтобы покрыть часть задолженности. Эти средства будут выплачены. Мы с этим справимся за считанные дни", - заявил Гончарук, пишет "РБК-Україна"

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Ранее в правительстве заявляли, что в полном объеме профинансируют пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты до конца года.