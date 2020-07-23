Премьер Шмыгаль проводит первую зарубежную поездку

Шмыгаль встретится с чиновниками ЕС. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль начал однодневный рабочий визит в Брюссель, где запланирована встреча с руководством Европейской Комиссии.

Премьер прибыл с украинской делегацией на встречу с еврочиновниками в четверг, сообщает "Інтерфакс-Україна".

В частности, запланирована встреча с вице-президентом Еврокомиссии Францем Тиммермансом, на которой обсудят внедрение Европейского зеленого курса (New Green Deal). Цель - достижение климатически нейтральной экономики, возможность присоединения Украины к платформе ЕС для трансформации украинских угольных регионов.

Также запланирована встреча с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, во время которой предполагается подписание меморандума с ЕС о взаимопонимании относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС.

В украинской делегации - министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

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4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили.