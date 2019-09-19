Премьер поблагодарил Вятровича за работу

Вятрович ушел с должности 19 сентября. ФОТО: ГЛАВКОМ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал оставить без изменений ключевые направления работы Института национальной памяти, руководитель которого заявил о своей отставке 19 сентября.

"Правительство поддержало решение об увольнении Владимира Вятровича с должности главы Украинского института национальной памяти. Спасибо Владимиру и команде за всю проделанную за эти годы работу и достижения. Ключевые направления работы Института останутся неизменными", - написал он в Facebook.

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Институт все еще сохраняет статус органа государственной власти.

Алексей Гончарук пообещал завершить строительство Мемориала Героев Небесной сотни и Музея Революции достоинства, а также продолжить создание Архива национальной памяти.

Для декоммунизации географических названий осталось переименовать 2 области, 1 район и 9 населенных пунктов - Вятрович.



