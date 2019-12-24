Премьер обещает разбираться с рейдерами за сутки

Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от бизнеса. Фото: УНІАН

С рейдерами будут бороться за сутки. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во вторник.

"24 часа - такой будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав.

Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнеса. Мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.

А неделю назад мы с министром юстиции Денисом Малюськой открыли в Киеве Офис противодействия рейдерству. Каждый может туда обращаться.

Задача правительства - максимально защитить право собственности человека. И мы это делаем", - заявил премьер.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.