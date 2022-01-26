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Премьер Хорватии извинился перед украинцами

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Премьер Хорватии извинился перед украинцами
В декабре прошлого года Андрей Пленкович прилетал в Киев. Он поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за заявление президента страны Зорана Милановича.

Обращение опубликовал в Twitter.

"Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент.

Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства извиняюсь перед украинцами за такие несуразности", - заявил.

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В декабре прошлого года Андрей Пленкович и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию. Хорватия поддержала перспективу Украины по вступлению в Европейский Союз.

25 января Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и всеми силами будет мешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.

После этого МИД Украины вызвал посла Хорватии.

Милановича занесли в базу "Миротворца".

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26
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