Премьер Гончарук запустил систему мониторинга, которая отслеживает выполнение Соглашения об ассоциации онлайн

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук представил онлайн систему "Пульс Соглашения", с помощью которой можно в режиме реального времени мониторить выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство открыло Пульс Соглашения - онлайн-систему мониторинга реализации мероприятий выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. То, что не могли сделать до этого за предыдущие 2 года", - подчеркнул премьер.

По его словам, информационную систему мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации разработали еще три года назад, но запустили ее только сейчас.

"Пульс Соглашения позволяет отслеживать прогресс выполнения плана мероприятий в режиме реального времени и показывает, от кого в конкретный момент зависит выполнение каждого задания. В ней четко очерчены конкретные задачи в 24-х областях общественной жизни, которые охватывает Соглашение об ассоциации. Для нас важно быть максимально открытыми перед гражданами, бизнесом и иностранными партнерами", - подчеркнул глава правительства.

Полный объем задач составляет более 2 тыс. Для их реализации более 70 исполнителей обязаны воплотить около 7,5 тыс. мероприятий. Система группирует исполнителей по принадлежности к трем ветвям: Кабинет Министров, Верховная Рада и "Другие". "Пульс Соглашения" отражает текущий прогресс выполнения мероприятий в рамках одного года и общий прогресс выполнения, начиная с временного применения отдельных положений Соглашения в 2014 году и до 2024 года. Для графической визуализации используются четыре цвета: зеленый - выполнено; желтый - не выполнено (дедлайн приближается) красный - не выполнено (дедлайн просрочен) серый - не выполнено (дедлайн в далеком будущем, не оценено). Показатели системы обновляются, поскольку система органов государственной власти в настоящее время реорганизуется. Технические характеристики, поисковая система и алгоритм анализа данных также совершенствуются. Поэтому этот инструмент не является статичным и будет периодически совершенствоваться.