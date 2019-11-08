Премьер дал голове Госгеонедра 2 месяца на наведение порядка

Сам Опимах заявил, что будет проявлять нулевую толерантность к коррупции, анонсировал переход на цифровой документооборот, создание электронной кабинета недропользователя. ФОТО: Ассоциация газодобывающих компаний Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук дал 2 месяца на наведение порядка в Государственной службе геологии и недр новоназначенному председателю Роману Опимаху.

Об этом он заявил, представляя Опимаха работникам органа, передает "Интерфакс-Украина".

"Я лично поручаю вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрованный, заявки должны подаваться через интернет".

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Также премьер обратился к работникам, указывая, что те, кто не желает работать в интересах государства, должны написать заявления на увольнение.

"У меня лично высокий уровень доверия к господину Романа, я уверен в том, что он может в корне изменить логику работы. Я уверен, что среди вас (работников - Gazeta.ua) есть профессиональные, порядочные люди, которые могут ему в этом помочь, всем остальным тут не место. Поэтому если у вас есть желание работать в интересах государства, возможность сопротивляться всем соблазнам - добро пожаловать в команду. Если нет - пишите заявления ".

Сам Опимах заявил, что будет проявлять нулевую толерантность к коррупции, анонсировал переход на цифровой документооборот, создание электронной кабинета недропользователя.

Романа Опимаха назначили председателем Государственной службы геологии и недр 6 ноября. Его кандидатуру утвердило правительство.

Ранее он возглавлял Ассоциацию газодобывающих компаний Украины.