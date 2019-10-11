Предыдущая попытка Геруса пересмотреть "зеленые" тарифы закончилась массовыми судами - председатель УВЭА

Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков прокомментировал просмотр "зеленых" тарифов. Фото: Солнечные электростанции

Ретроспективный обзор "зеленых" тарифов, который инициирует председатель комитета Верховной Рады по ТЭК Андрей Герус, спровоцирует судебные иски от компаний, получивших их согласно закону.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в комментарии журналисту.

"Если будет ретроспективный просмотр "зеленых" тарифов, то все компании, которые по закону получили его, подадут судебные иски. И они выиграют. Мы это проходили в 2015 году, когда тот же господин Герус, который был тогда в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, и его коллеги приняли решение не перечислять "зеленый" тариф к курсу евро на тот момент. Поэтому такая практика существует. Кроме того, у нас есть позиция Европейского энергетического сообщества, которое выступает категорически против любой ретроспективы. И со своей стороны оно будет делать соответствующие заявления к правительству Украины", — сказал Конеченков.

Он также отметил, что разговоры о пересмотре "зеленых" тарифов негативно влияют на развитие "зеленой" энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом, поскольку инвесторы не уверены в будущем проектов.

"Инвестор хочет получить государственные гарантии. А потом начинаются ретроспективные изменения. И, конечно, Украина попадает в список политической и экономической нестабильности", — отметил Конеченков.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что снижение "зеленого" тарифа грозит Украине проблемами с ЕС, поскольку мы нарушаем взятые на себя обязательства. А также судебными исками со стороны иностранных инвесторов, которые финансируют проекты по развитию альтернативной энергетики в нашей стране.