Предвыборный скандал: одесские "оппозиционеры" обвиняют столичное руководство в попытках фальсификации партийного съезда

Ряд партийных организаций "Оппозиционной платформы - за жизнь" утверждают, что в будущем партийном съезде политсилы будут участвовать фейковые делегаты. Фото: Rabinovich TV

В "Оппозиционной платформе — за жизнь" зреет скандал: ряд региональных партийных организаций утверждают, что в предстоящем партийном съезде политсилы будут принимать участие фейковые делегаты.

Речь идёт о съезде, который, среди прочего, должен выдвинуть кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных парламентских выборах. Участников съезда должны делегировать все региональные партийные организации на местных съездах, однако по крайней мере в нескольких регионах этот процесс, похоже, происходит не вполне гладко.

По информации ТАЙМЕРА, в партийных организациях "Оппозиционной платформы — за жизнь" в Одесской, Николаевской и Херсонской областей на днях с некоторым удивлением узнали, что, оказывается, уже провели такие съезды и делегировали кандидатов. Однако в самих организациях уверяют, что на самом деле ничего подобного не происходило, и речь идёт о попытке сформировать список делегатов съезда в обход региональных партийных структур.

Источники сообщают, что руководители данных партийных организаций уже готовят обращения по факту случившегося в правоохранительные органы, что впоследствии может быть использовано для того, чтобы признать будущий съезд и его решения незаконными в принципе.