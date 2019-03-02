Представители МВФ приедут в Украину

В Украине будет работать техническая команда из нескольких представителей Международного валютного фонда 5-13 марта.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йосты Люнгмана заявил, что в планах обсудить события в экономической сфере, пишет "Экономическая правда".
Техническая команда обсудит события в экономической сфере и прогресс в направлении внедрения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой stand-by.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила второй транш кредита под гарантии Всемирного банка
Ранее совет Международного валютного фонда согласовала новую 14-месячную кредитную программу Stand-by для Украины. В ее рамках перечислили $ 1,4 млрд.
Правительство выполнило более половины обязательств перед Евросоюзом, чтобы получить второй транш 500 млн евро.
"Еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения. Уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда", - заявила министр финансов Оксана Маркарова на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщили в Минфине.
Комментарии