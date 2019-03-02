Представители МВФ приедут в Украину

МВФ отправляет своих представителей в Украину. Фото: epravda.com.ua

В Украине будет работать техническая команда из нескольких представителей Международного валютного фонда 5-13 марта.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йосты Люнгмана заявил, что в планах обсудить события в экономической сфере, пишет "Экономическая правда".

Техническая команда обсудит события в экономической сфере и прогресс в направлении внедрения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой stand-by.

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Ранее совет Международного валютного фонда согласовала новую 14-месячную кредитную программу Stand-by для Украины. В ее рамках перечислили $ 1,4 млрд.

Правительство выполнило более половины обязательств перед Евросоюзом, чтобы получить второй транш 500 млн евро. "Еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения. Уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда", - заявила министр финансов Оксана Маркарова на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщили в Минфине.