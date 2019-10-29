Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
8 Просмотров: 11034
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1791
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7272
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1251
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6867
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41184
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3492
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
2
9
8
4
6
Скандальный &quot;слуга народа&quot; показал заключение полиграфа
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Видео
Все видео
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1251
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5913
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7695
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1908
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 468
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 10:42

Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности

  Комментировать
Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности
Директор по коммуникациям компании ДТЭК Энерго Ирина Милютина объяснила, почему Антимонопольный комитет не имеет объективных аргументов для дела о нарушении "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции. Фото: korrespondent.net

На данный момент невозможно говорить об объективном определении доли участников на каждом из сегментов рынка электроэнергии и, тем более, делать выводы о наличии у кого-то из них монопольного положения.

Об этом написала директор по коммуникациям компании ДТЭК Энерго Ирина Милютина на своей странице в Facebook.

"Сегодня в СМИ разворачивается новая волна обсуждения якобы "монополизма" ДТЭК. Формальным поводом стало распоряжение АМКУ о начале рассмотрения дела по признакам нарушения "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции. Я осознанно использую словосочетание "формальный повод" и я объясню почему", - пишет Милютина.

Представитель ДТЭК в своей публикации объясняет, почему Антимонопольный комитет не имеет объективных аргументов для дела о якобы нарушении "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

"Главный индикатор рыночной цены - рынок "на сутки вперед" работает в тех же условиях, как и предыдущий оптовый рынок, в пределах полного административного регулирования путем установления граничных цен и внедрения спецобязательств в гипертрофированных объемах. По данным оператора рынка, в августе-сентября наибольшая доля в структуре заявок на продажу на рынке на сутки вперед была у Гарантированного покупателя - 50-52% от общего объема заявок. На втором месте был НАЭК "Энергоатом" с долей 15-19% и только на третьем месте все производители ТЭС с суммарной долей 15-18% на всех. Поэтому любые обвинения о якобы доминирующем положении отдельного участника рынка (кроме Гарантированного покупателя, на которого государством же возложены спецобязательства) на рынке на сутки вперед или на внутрисуточном рынке абсолютно безосновательны" - поясняет директор по коммуникациям компании ДТЭК Энерго.

Специалист обратила внимания и на ряд других важных проблем, которыми сопровождается работа нового рынка электроэнергии.

"Балансирующий рынок хоть и работает, но три месяца подряд не имеет окончательных данных о результатах (как по объему, так и по ценам). Рынок вспомогательных услуг вообще не работает, а цены услуг такого рынка переведены к цене РСВ, что искажает действительное ценообразование", - описала ситуацию на рынке Милютина.

Также она отметила, что системный оператор в течение трех месяцев не публиковал данные по обобщению прогнозного и фактического спроса, доступности и фактического использования генерирующих мощностей и электроустановок потребления, способных к регулированию, доступности и использования сети и сечений, балансирующей электрической энергии и резервов мощности, которые должны быть обнародованы в соответствии с Законом "О рынке электрической энергии".

Ирина Милютина считает, что при таких условиях нет никаких оснований говорить о монопольном положении какой-либо компании на рынке, поскольку даже объективно определить доли участников на каждом из его сегментов невозможно.

"По факту трех месяцев, в течение которых менялись условия предоставления услуг общественного интереса, не работал сегмент рынка вспомогательных услуг, все еще нет полной картины по объему небалансов и, исходя из этого не определены реальные объемы, в которых есть потребность у участников рынка, а не в разы завышаемые от потребности заявки, которые подаются на РСВ/ВСР. А значит и невозможно говорить об объективном определении доли участников на каждом из сегментов и, тем более, - делать выводы о наличии монопольного положения", - резюмировала директор по коммуникациям ДТЭК Энерго.

Милютина не исключает, что регуляторные органы вместо конструктивных действий вынуждены искать "крайнего" под давлением со стороны популистски настроенных политиков.

"Вместо того, чтобы спокойно работать над устранением проблем в рынке, привлекая к этому все заинтересованные стороны, под воздействием популистских политических лозунгов, а иногда и прямого давления, регуляторные органы в большей степени нацелены на поиск "врагов народа". И это большая проблема не только для тех, кого этими врагами хотят назначить, но и для всей энергетики страны", - написала она.

Напомним, в конце 2018 года Антимонопольный комитет принял решение, которым признал, что компания "ДТЭК" не является монополистом в Украине.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 20223
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 17740
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 14607
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 14536
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 12429
Политика
В дом Дубневича пришли с обыском - СМИ
В дом Дубневича пришли с обыском - СМИ
"Слуги" намекнули на государственную измену со стороны Федыны
"Слуги" намекнули на государственную измену со стороны Федыны Просмотров: 171
Нарушила ли Елена Зеленская этикет: ответ посольства Японии
Нарушила ли Елена Зеленская этикет: ответ посольства Японии Просмотров: 1422
"Реакция будет немедленной" – Богдан назвал условие увольнения Авакова
"Реакция будет немедленной" – Богдан назвал условие увольнения Авакова Просмотров: 2278
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян" 2 Просмотров: 981
Больше всего комментируют
8
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
Голосов: 13194
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua