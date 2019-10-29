Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности

Директор по коммуникациям компании ДТЭК Энерго Ирина Милютина объяснила, почему Антимонопольный комитет не имеет объективных аргументов для дела о нарушении "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции. Фото: korrespondent.net

На данный момент невозможно говорить об объективном определении доли участников на каждом из сегментов рынка электроэнергии и, тем более, делать выводы о наличии у кого-то из них монопольного положения.

Об этом написала директор по коммуникациям компании ДТЭК Энерго Ирина Милютина на своей странице в Facebook.

"Сегодня в СМИ разворачивается новая волна обсуждения якобы "монополизма" ДТЭК. Формальным поводом стало распоряжение АМКУ о начале рассмотрения дела по признакам нарушения "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции. Я осознанно использую словосочетание "формальный повод" и я объясню почему", - пишет Милютина.

Представитель ДТЭК в своей публикации объясняет, почему Антимонопольный комитет не имеет объективных аргументов для дела о якобы нарушении "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

"Главный индикатор рыночной цены - рынок "на сутки вперед" работает в тех же условиях, как и предыдущий оптовый рынок, в пределах полного административного регулирования путем установления граничных цен и внедрения спецобязательств в гипертрофированных объемах. По данным оператора рынка, в августе-сентября наибольшая доля в структуре заявок на продажу на рынке на сутки вперед была у Гарантированного покупателя - 50-52% от общего объема заявок. На втором месте был НАЭК "Энергоатом" с долей 15-19% и только на третьем месте все производители ТЭС с суммарной долей 15-18% на всех. Поэтому любые обвинения о якобы доминирующем положении отдельного участника рынка (кроме Гарантированного покупателя, на которого государством же возложены спецобязательства) на рынке на сутки вперед или на внутрисуточном рынке абсолютно безосновательны" - поясняет директор по коммуникациям компании ДТЭК Энерго.

Специалист обратила внимания и на ряд других важных проблем, которыми сопровождается работа нового рынка электроэнергии.

"Балансирующий рынок хоть и работает, но три месяца подряд не имеет окончательных данных о результатах (как по объему, так и по ценам). Рынок вспомогательных услуг вообще не работает, а цены услуг такого рынка переведены к цене РСВ, что искажает действительное ценообразование", - описала ситуацию на рынке Милютина.

Также она отметила, что системный оператор в течение трех месяцев не публиковал данные по обобщению прогнозного и фактического спроса, доступности и фактического использования генерирующих мощностей и электроустановок потребления, способных к регулированию, доступности и использования сети и сечений, балансирующей электрической энергии и резервов мощности, которые должны быть обнародованы в соответствии с Законом "О рынке электрической энергии".

Ирина Милютина считает, что при таких условиях нет никаких оснований говорить о монопольном положении какой-либо компании на рынке, поскольку даже объективно определить доли участников на каждом из его сегментов невозможно.

"По факту трех месяцев, в течение которых менялись условия предоставления услуг общественного интереса, не работал сегмент рынка вспомогательных услуг, все еще нет полной картины по объему небалансов и, исходя из этого не определены реальные объемы, в которых есть потребность у участников рынка, а не в разы завышаемые от потребности заявки, которые подаются на РСВ/ВСР. А значит и невозможно говорить об объективном определении доли участников на каждом из сегментов и, тем более, - делать выводы о наличии монопольного положения", - резюмировала директор по коммуникациям ДТЭК Энерго.

Милютина не исключает, что регуляторные органы вместо конструктивных действий вынуждены искать "крайнего" под давлением со стороны популистски настроенных политиков.

"Вместо того, чтобы спокойно работать над устранением проблем в рынке, привлекая к этому все заинтересованные стороны, под воздействием популистских политических лозунгов, а иногда и прямого давления, регуляторные органы в большей степени нацелены на поиск "врагов народа". И это большая проблема не только для тех, кого этими врагами хотят назначить, но и для всей энергетики страны", - написала она.

Напомним, в конце 2018 года Антимонопольный комитет принял решение, которым признал, что компания "ДТЭК" не является монополистом в Украине.