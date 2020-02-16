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воскресенье, 16 февраля 2020 03:32

Председателем коммуникационного офиса Кабмина стала экс-менеджер 1 + 1

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Председателем коммуникационного офиса Кабмина стала экс-менеджер 1 + 1
Светлана Павелецкая стала председателем коммуникационного офиса Кабмина. Фото: 1+1

Коммуникационный офис Кабмина возглавила бывшая директор по маркетинговым коммуникациям и член правления группы 1+1 медиа Светлана Павелецкая.

"Коммуникационный офис - это все коммуникационные функции: диджитал, связи со СМИ, стратегические коммуникации", - объяснила Павелецкая в Facebook.

"После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает ради позитивных изменений в стране. Как мы говорили на плюсах: Нашу работу видят все", - сказала она.

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Павелецкая работала в 1+1 медиа с 2011 по 2020 год. До прихода в компанию Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж Метинвеста.

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