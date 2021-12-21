Председатель президентской фракции прогуливает комитеты, хуже только ОПЗЖ

Председатель фракции "Слуга народу" Давид Арахамия пропустил в этом году более половины заседаний Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Статистику опубликовал Комитет избирателей.

Арахамия был на 92% пленарных заседаний.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович за год был зарегистрирован на 16% пленарных заседаний, посетил 19% заседаний комитета, принял участие только в 1% голосований. Во время заседаний имел шесть выступлений.

Другой сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко регистрировался на 73% пленарных заседаний, посетил 55% заседаний комитета, принял участие в 3% голосований. Ни одного закона ее авторства не приняли.

Лидер "Батьківщина" Юлия Тимошенко была на 54% пленарных заседаний, посетила 50% заседаний комитета, приняла участие в 50% голосований. Ни одного закона ее авторства не приняли.

Зато у Тимошенко больше всего выступлений за год среди председателей фракций – 188 раз.

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Сопредседатели "Європейська солідарність" Ирина Геращенко и Артур Герасимов были на 93% и 94% заседаний парламента. Герасимов был на 100% заседаний Комитета по аграрной и земельной политике.

Бывший председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк посетил наибольшее количество пленарных заседаний – 97%. Также Верховная Рада приняла 11 законов его авторства.

32 народных депутата лишали выплат за 10 месяцев в 2021 году. Больше всего прогульщиков было во фракции ОПЗЖ.