Председатель облгосадминистрации живет в имении в стиле оперного театра

Председатель Одесской ОГА Сергей Паращенко имеет огромный дворец.

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Паращенко построил себе дворец в стиле оперного театра. Об этом сообщает сайт "Полиграф".

Чиновник владеет на Французском бульваре в Одессе огромным дворцом, который напоминает Одесский театр оперы и балета. 3-этажное здание имеет площадь 2 тыс. кв. м. и подземный паркинг на 10 автомобилей, пишут журналисты.

Украшением частной коллекции есть Rolls-Royce за 500 тыс. евро. Жена Паращенко ездит на новеньком Bentley Bentayga с красивым номером "3333". Такой кроссовер стоит от 300 до 500 тыс. евро.

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Кум российского президента Виктор Медведчук выставил на продажу особняк в городе Украинка Киевской области. Объявление выложили в закрытой группе риелторов 14 марта. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.