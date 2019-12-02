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Председатель комитета соврал, что изменения в закон запретят вырубку леса - СМИ

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Председатель комитета соврал, что изменения в закон запретят вырубку леса - СМИ
"То есть теперь лес в Карпатах можно рубить в несколько приемов, оставляя на его месте 0,5-1,5 метровые деревца", - трактуют журналисты. ФОТО: "РБК-Украина"

Председатель экологического комитета Олег Бондаренко солгал о том, что изменения в закон "О запрете на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых лесах Карпатского региона" имеют целью запретить вырубку леса.

Об этом заявили журналисты проекта Bihus.info.

Они утверждают - изменения самом деле легализуют постепенные вырубки и создают другие риски для природы.

"Этот закон направлен на урегулирование очень важной проблемы - на запрет, а не на восстановление возможности вырубка лесов", - сказал Бондаренко.

Впрочем журналисты говорят - закон не предусматривает запрета, так как между первым и вторым чтением в него внесли некоторые поправки. Подали их сам Бондаренко от "Слуги народа" и Степан Ивахив из группы внефракционных "За будущее".

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Предыдущая редакция законопроекта запрещала любую рубку (как сплошную, так и постепенную) для заготовки древесины в высокогорных лесах (расположенных выше 1100 метров), селе- и лавиноопасных местностях и в берегозащитных участках леса. Позволяла только санитарную, то есть вырубку больных деревьев.

Новая редакция запрещает только сплошную рубку. Документ определяет сплошную рубку как такую, при которой, рубят древостой "за один прием, кроме последнего мероприятия постепенной рубки". Конечный прием назначается при наличии жизнеспособного подроста высотой от 0,5 до 1,5 метра.

"То есть теперь лес в Карпатах можно рубить в несколько приемов, оставляя на его месте 0,5-1,5 метровые деревца", - трактуют журналисты.

"Также ранее заготовка и вывоз древесины разрешалось "только с использованием колесных и гужевых средств, воздушно-трелевочных установок ... ". Отныне эта норма звучит как "преимущественно с использованием природоощадних систем машин и механизмов и гужевого транспорта, обеспечивающих допустимое влияние на окружающую среду ". По версии авторов законопроекта, это было сделано для того, чтобы завозить из Европы новые трактора на гусеничных платформах с системами воздушного трелевки древесины".

Журналисты со ссылкой на экологов указывают, что такой "лазейкой" могут воспользоваться для узаконивания старых гусеничных тракторов, которые трелюют древесину путем волочения и вредят окружающей среде.

Закон "О запрете на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых лесах Карпатского региона" вступил в силу 21 ноября.

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