Председатель Днепропетровского облсовета подал в отставку

Прыгунов был председателем облсовета более трех лет.

Председатель Днепропетровского областного совета, представитель БПП Глеб Прыгунов подал в отставку.

Об этом он заявил в Facebook во вторник.

"Четыре года назад, мы объединились в демократическую коалицию, чтобы устранить Партию регионов от управления процессами в области. И это нам удалось.

Последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при условии поддержки "папередников". Хотя получить недоверие от Партии регионов считаю положительной оценкой своей деятельности - значит, мы все делали правильно. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности председателя областного совета", - заявил он.

Прыгунов возглавлял облсовет с декабря 2015 года.

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В сентябре президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Богдан посещали Днепр. Там гуляли по городу и пили пиво.