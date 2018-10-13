Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы

Незаконное прослушивание мобильного телефона признали преступлением. Фото: РБК-Украина

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уже внесены сведения об уголовном правонарушении – незаконном прослушивании мобильного телефона сопредседателя "Оппозиционного блока", народного депутата Александра Вилкула.

"Разрешение на незаконный доступ к трафикам мобильного телефона Вилкула и ко всей личной информации об абоненте получено силовиками 14 сентября 2017 года и даже не по месту расследования, а в Никопольском межрайонном суде Днепропетровской области (дело № 182/4954/17). Решение вынес судья Андрей Чуприна, который очевидно находится на крючке у прокуратуры и готов подписывать любые документы, - сказал адвокат нардепа Олег Бабич. - Решение этого суда Вилкул предоставил членам Регламентного комитета во время рассмотрения представления ГПУ. Глава комитета Павел Пинзеник прямо во время комитета для проверки позвонил на указанный в решении суда номер телефона и это действительно оказался номер Вилкула".

Адвокат отметил, что прокуратура отказывалась вносить эти данные в реестр и это было сделано только после соответствующего решения Печерского районного суда г. Киева, который обязал Генеральную прокуратуру это сделать.

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"Важно реагировать на любое нарушение прав, как минимум документировать такие преступления. Если правда на твоей стороне, то рано или поздно она восторжествует. Следственный судья киевского суда уже обязал других Следователей расследовать преступление против Вилкула", - сказал Бабич.

Адвокат Олег Бабич подчеркнул, что такие действия правоохранителей подпадают под следующие статьи Уголовного Кодекса Украины: ч.1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, срок наказания до 5 лет); ст. 351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и создание искусственных препятствий в его работе, срок наказания до 3 лет); ч.2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи, совершенные в отношении государственных или общественных деятелей, или совершенные должностным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия ин-формации, срок наказания до 7 лет).

"Через полгода ситуация поменяется. И исполнителям этого преступления придется отвечать. Те, кто сверху давал преступные приказы, забудут об исполнителях. И исполнители останутся один-на-один со своей проблемой, за которую придется сесть", - подчеркнул Бабич.

Алексей Баганец, адвокат Александра Вилкула, заявил, что доказательства, на которых основывается представление Генеральной прокуратуры, просто сфальсифицированы.

В частности, он указал, что показания, на которых строятся обвинения, были получены путем угроз и давления на свидетеля – Вадима Кобыляцкого, бывшего руководителя Днепропетровской районной государственной администрации. Следователи задержали его без санкции судьи, незаконно содержали под стражей и допрашивали в суде в качестве свидетеля, несмотря на то, что он был задержан как подозреваемый. Допрос проводился без участия стороны защиты.

После освобождения из под стражи Кобыляцкий сообщил о том, что его запугивали. Алексей Баганец отметил, что дело по этому эпизоду было впоследствии закрыто в суде, где Кобыляцкий так и не признал свою вину, а потому его показания как свидетеля автоматически становятся недопустимыми.

Напомним, что 11 октября 2018 года Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении народного депутата Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.