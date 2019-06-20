Правоохранители сообщили новые подробности в смерти Тымчука

Тымчука могли убить. Фото: РБК

Близкий к погибшему народному депутату Дмитрию Тымчуку источник сообщил следствию, что из его квартиры, вероятно, пропали несколько ювелирных изделий

"В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств", - сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Народный депутат Дмитрий Тымчук погиб в среду, 19 июня. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство). Среди версий, которые рассматривает следствие: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.