Правоохранителей просят проверить новую информацию о скандальном Гогилашвили

Гогилашвили попал в скандал на блок-посту в Донецкой области / МВД

После увольнения Александра Гогилашвили из МВД за недопустимое поведение "Европейская солидарность" готовят обращение к правоохранителям с требованием ответить на несколько беспокоящих общество вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гогилашвили уволили из МВД

- Есть ли документальное подтверждение выхода Гогилашвили из российского гражданства?

- Кто и на каких основаниях рекомендовал назначить Гогилашвили на должность заместителя министра внутренних дел, учитывая, что он годами работал на путиниста Валуева, открыто выступавшего за расчленение Украины?

- За какие заслуги он награжден орденом?

- Не диплом Гогилашвили о высшем образовании, которое он получил именно накануне назначения в МВД, купленным?

- По чьему приказу и на каком основании Гогилашвили использовал спецтехнику и охрану военной разведки министерства обороны?

- Не передавала ли жена Гогилашвили, работающая личным помощником президента Владимира Зеленского, тайную информацию об операциях украинских спецслужб, в частности, по подготовке вагнеровской спецоперации?

- Как жена Гогилашвили Мария Левченко, работая в ОП, получает зарплату в "Квартале-95"?

В обращении политсилы отмечают, что Левченко либо не имеет доступа к гостайне, нарушающей законодательство в области нацбезопасности, либо получает средства в обход антикоррупционного законодательства.

"Требуем немедленно лишить Марию Левченко доступа к Офису президента, учитывая, что ее называли среди слышавших доклад разведчиков о подготовке вагнеровской спецоперации в кабинете Зеленского", - говорится в заявлении "ЕС".

10 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-поста в Донецкой области, на котором Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали.

13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности.

Жена экс-чиновника Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Гогилашвили внесли в базу сайта "Миротворец".