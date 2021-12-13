Правоохранителей просят проверить новую информацию о скандальном Гогилашвили

После увольнения Александра Гогилашвили из МВД за недопустимое поведение "Европейская солидарность" готовят обращение к правоохранителям с требованием ответить на несколько беспокоящих общество вопросов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гогилашвили уволили из МВД
- Есть ли документальное подтверждение выхода Гогилашвили из российского гражданства?
- Кто и на каких основаниях рекомендовал назначить Гогилашвили на должность заместителя министра внутренних дел, учитывая, что он годами работал на путиниста Валуева, открыто выступавшего за расчленение Украины?
- За какие заслуги он награжден орденом?
- Не диплом Гогилашвили о высшем образовании, которое он получил именно накануне назначения в МВД, купленным?
- По чьему приказу и на каком основании Гогилашвили использовал спецтехнику и охрану военной разведки министерства обороны?
- Не передавала ли жена Гогилашвили, работающая личным помощником президента Владимира Зеленского, тайную информацию об операциях украинских спецслужб, в частности, по подготовке вагнеровской спецоперации?
- Как жена Гогилашвили Мария Левченко, работая в ОП, получает зарплату в "Квартале-95"?
В обращении политсилы отмечают, что Левченко либо не имеет доступа к гостайне, нарушающей законодательство в области нацбезопасности, либо получает средства в обход антикоррупционного законодательства.
"Требуем немедленно лишить Марию Левченко доступа к Офису президента, учитывая, что ее называли среди слышавших доклад разведчиков о подготовке вагнеровской спецоперации в кабинете Зеленского", - говорится в заявлении "ЕС".
10 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-поста в Донецкой области, на котором Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали.
13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности.
Жена экс-чиновника Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.
Гогилашвили внесли в базу сайта "Миротворец".
Комментарии