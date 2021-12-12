Правительство запустило "Электронную очередь пересечения границы"

Можно записаться на проверку документов на границе. ГНСУ

Кабинет министров начал экспериментальный проект "Электронная очередь пересечения границы".

Он позволит заранее бронировать время оформления документов в пунктах пропуска, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook.

"Пройти оформление на границе скоро можно будет в удобное время. На этой неделе правительство дало старт экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы". Благодаря такой инициативе можно будет забронировать время оформления в пунктах пропуска. Также для улучшения комфорта будут созданы новые зоны ожидания", - написал он.

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Электронная очередь должна снизить количество автомобилей на границах, сэкономить время для бизнеса и улучшить имидж Украины.

Через "Дію" можно получить новые социальные услуги. Добавили оформление субсидии, назначение и перерасчет пенсии, получение справок о трудовом и страховом стаже, сообщила министр социальной политики Марина Лазебна на Online Summit 2021 года.