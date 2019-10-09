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среда, 09 октября 2019 14:28

Правительство втрое сократило количество управлений юстиции

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Правительство втрое сократило количество управлений юстиции
Информация о том, какие управления объединят, скоро появится в интернете. Фото: justice-km.gov.ua

Кабинет министров сократил количество главных территориальных управлений юстиции с 27 до 8.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"Мы сегодня начали сокращение государственного аппарата в сфере юстиции. С 27 главных территориальных управлений мы сократили количество до 8. Теперь они будут межтерриториальными. То есть, станет меньше начальников и, надеюсь, больше толку от работы. Там идет оптимизация. Каждый раз эта сеть будет становиться более эффективной...

Главная логика - это повышение управляемости и уменьшение количества руководителей, чтобы оптимизировать структуру", - сказал Гончарук.

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Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров. Согласно Конституции, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина парламент не может рассматривать вопрос отставки правительства.

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