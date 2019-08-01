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четверг, 01 августа 2019 11:41

Правительство установило специальные пошлины на товары из России

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Правительство установило специальные пошлины на товары из России
В Украине вступили в силу спецпошлины на товары из России. Фото: dw.com

С 1 августа спецпошлины будут действовать на всю российскую продукцию, кроме товаров чувствительного импорта.

"Пошлины введены почти на все российские товары. Исключением являются товары чувствительного импорта, такие как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическую продукцию. В июле ввели специальные пошлины на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, а также на ряд видов сжиженного газа. Эти сборы также будут взиматься с 1 августа и будут повышены с 1 октября", - говорит министр Степан Кубов, - сообщает DW.COM.

Уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд государственного бюджета и использоваться для финансирования мер импортозамещения.

"Планируется, что дополнительные поступления от уплаты этих спецпошлин в госбюджет во втором полугодии 2019 года составят около 3,7 миллиарда гривен", - говорит Степан Кубив.

Россия не считает такие действия эффективными.

"Сомневаюсь, что введение новых санкций Украины нанесет серьезных экономических убытков", - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Главное управление СБУ в Крыму проводит расследование дела о государственной измене, в рамках которого проверяет причастность заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.
СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов

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01
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