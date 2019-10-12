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суббота, 12 октября 2019 23:43

Правительство тайно уволил из Минздрава человека Супрун

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Правительство тайно уволил из Минздрава человека Супрун
Правительство уволило госсекретаря Минздрава Янчука. Фото: Радио Свобода

Кабинет министров уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, который был назначен при Ульяне Супрун.

"Только что на закрытом заседании правительства Зорна Скалецкая подала вопрос об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложение его обязанностей на Инну Солодку. По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми и сделали это без какого-либо предупреждения, как трусы", — сообщила Супрун.

Янчук положил свои обязанности на гендиректора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, но Кабмин назначил и.о. госсекретаря Инну Солодку.

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Супрун отметила, что Солодка пришла в Минздрав несколько недель назад, а раньше возглавляла юридический департамент госгеокадастра. Это бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

Экс-министр написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства".

Напомним, заместитель Министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой и генеральному директору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко.

В связи с этим работники МЗ направили публичное письмо к премьеру Гончаруку, где призвали его прекратить давление на госслужащих.

В свою очередь, советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов заявил, что у нового заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука, который до этого был врачом-хирургом в Институте Шалимова, был вопрос к определенным сотрудникам. Но никто никого не собирается выгонять.

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