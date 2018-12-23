Правительство США временно приостановило работу до 27 декабря

Правительство США прекратило свою работу. Фото: Общественное

Члены Сената Конгресса США безрезультатно завершили свое внеплановое заседание, посвященное обсуждению принятия документа о временном финансировании федерального правительства.

Лидер республиканцев в Верхней палате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что следующее заседание Сената состоится не ранее 27 декабря. Это означает, что частичное приостановление работы американского правительства продлится как минимум до этого дня, сообщает издание Politico.

"Как я уже сказал ранее, когда открывал субботнее заседание, я рад, что производительные дискуссии продолжаются. Когда эти переговоры приведут к конкретному решению, которое устроит представителей обеих партий - что означает 60 голосов в Сенате и президентскую подпись, - тогда мы вынесем документ на голосование. Сенаторы будут оповещены, когда состоится голосование, а пока консультации и переговоры продолжаются ", - отметил перед завершением заседания лидер республиканцев в Сенате.

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Напомним, в США была частично заблокирована работа правительства из-за того, что Конгресс США отказался выделять деньги на стену на границе с Мексикой.