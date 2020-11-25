Правительство согласовало увольнение мэров Харьковской и Закарпатской ОГА

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 576
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 765
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2367
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6453
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
4
4
4
7
24
Командир Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир Нацгвардии оказался российским шпионом
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила &quot;активистам&quot;
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
Во Львове &quot;ЕС&quot; и &quot;Свобода&quot; собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Лишь бы не львовский &quot;Лукашенко&quot; или &quot;выдержанное вино&quot; - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
Лишь бы не львовский "Лукашенко" или "выдержанное вино" - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
Видео
Все видео
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ
Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 9
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 297
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 333
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 549
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 15:52

Правительство согласовало увольнение мэров Харьковской и Закарпатской ОГА

1 Комментировать

Кабмин согласовал увольнение глав Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера и Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

Такое решение было принято на заседании 25 ноября.

Указы об увольнении чиновников должен подписать президент Владимир Зеленский. Также отметили, что увольнение Петрова произошло по соглашению 2 сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назначил председателем Сумской ОГА бывшего заместителя Добкина

Правительство сразу определил их преемников на должностях руководителей ОГА. Харьковскую облгосадминистрацию возглавит Айна Тимчук. Сейчас она работает заместителем председателя Днепропетровской ОГА. В государственных структурах работает с 1997 года, и все время в Днепропетровской области. Только в 2010-2014 годах Тимчук была заместителем мэра Харькова. А ее муж возглавляет Департамент экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА.

2017 журналисты-расследователи "Bihus.info" сообщали, что Тимчук вместе с мужем скрывают имущество, переписывая его на родственников.

Автор: УП
  Айна Тимчук
Айна Тимчук

Закарпатскую облгосадминистрацию возглавит Анатолий Полосков. Он директор винодельческой компании "Шато Чизай". В винодельческой отрасли работает более 20 лет. Опыта работы на государственной службе у него нет. Сам Полосков отметил, что главным приоритетом в его работе станет борьба с коронавирусом и решения проблем медицинской системы в регионе.

Автор: УП
  Анатолий Полосков
Анатолий Полосков

22 ноября в Украине состоялся очередной 2-й тур выборов городских голов. Средняя явка составила 29,53%. В ряде городов, по данным экзит-полов, побеждают действующие мэры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство согласовало увольнение мэров Харьковской и Закарпатской ОГА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 23616
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12924
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 12258
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 8406
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 7075
Политика
Командир Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир Нацгвардии оказался российским шпионом
4
 Просмотров: 72
Венедиктова приказала проверить "Большую стройку" Зеленского касательно преступлений - СМИ
Венедиктова приказала проверить "Большую стройку" Зеленского касательно преступлений - СМИ Просмотров: 72
Министр инфраструктуры Криклий влип в международный скандал
Министр инфраструктуры Криклий влип в международный скандал Просмотров: 432
Зеленский выразил соболезнования семье погибшего военного на Донбассе
Зеленский выразил соболезнования семье погибшего военного на Донбассе Просмотров: 90
Кабмин придумал, как бороться с клонами на выборах
Кабмин придумал, как бороться с клонами на выборах Просмотров: 54
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
Голосов: 18415
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть