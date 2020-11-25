Правительство согласовало увольнение мэров Харьковской и Закарпатской ОГА

Кабмин согласовал увольнение глав Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера и Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

Такое решение было принято на заседании 25 ноября.

Указы об увольнении чиновников должен подписать президент Владимир Зеленский. Также отметили, что увольнение Петрова произошло по соглашению 2 сторон.

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Правительство сразу определил их преемников на должностях руководителей ОГА. Харьковскую облгосадминистрацию возглавит Айна Тимчук. Сейчас она работает заместителем председателя Днепропетровской ОГА. В государственных структурах работает с 1997 года, и все время в Днепропетровской области. Только в 2010-2014 годах Тимчук была заместителем мэра Харькова. А ее муж возглавляет Департамент экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА.

2017 журналисты-расследователи "Bihus.info" сообщали, что Тимчук вместе с мужем скрывают имущество, переписывая его на родственников.

Автор: УП Айна Тимчук

Закарпатскую облгосадминистрацию возглавит Анатолий Полосков. Он директор винодельческой компании "Шато Чизай". В винодельческой отрасли работает более 20 лет. Опыта работы на государственной службе у него нет. Сам Полосков отметил, что главным приоритетом в его работе станет борьба с коронавирусом и решения проблем медицинской системы в регионе.

Автор: УП Анатолий Полосков

22 ноября в Украине состоялся очередной 2-й тур выборов городских голов. Средняя явка составила 29,53%. В ряде городов, по данным экзит-полов, побеждают действующие мэры.