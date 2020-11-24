Правительство Шмыгаля отказалось повышать зарплату учителям. Министры говорят, что нет денег

Решение принимают в связи с отсутствием источников финансирования. Фото: Украинская правда

Правительство Дениса Шмыгаля отменило повышение зарплат учителям, преподавателям и научным сотрудникам, запланированное на 2021 год. Свое решение министры объяснили отсутствием источников финансирования.

Об этом сообщает "Бабель".

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Согласно постановлению Кабмина, повышение зарплат, предусмотрено еще правительством Владимира Гройсмана в 2019 году, откладывается на один год. Таким образом, увеличение окладов начнется с 2022 года.

По постановлению Гройсмана, с 2021 года зарплата педагогов должна была составлять не менее трех прожиточных минимума, то есть более шести тыс. грн. С 2022-го размер оклада должен увеличиться до трех с половиной минимумов, а с 2023-го - четырех.

Правительство Шмыгаля не только отсрочило решение Гройсмана, но и изъяло из него пункт о грядущем повышении зарплат педагогов до четырех прожиточных минимумов.

В пояснительной записке к проекту постановления действующий Кабмин еще в октябре отмечал, что решение принимают в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования. Министры считают, что возможность реализовать постановление правительства Гройсмана о повышении зарплат появится только с 2022 года.

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