Правительство предложило фискальному монстру самому себе реформировать - нардеп

Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов. Фото: epravda.com.ua

Кабинет министров поручил новосозданным Государственной налоговой и Государственной таможенной службам самостоятельно разработать положение о своей деятельности.

Об этом рассказала член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова в кулуарах парламента.

"Пока что мы видим только постановление о разделе Государственной фискальной службы на 2 юридические службы: Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу. Но содержательного наполнения этих новых органов нет. Более того, в этом постановлении содержится странный пункт, которым Государственной таможенной службе и Государственной налоговой службе поручено в течение 2 месяцев разработать положение самых о себе и представить их на утверждение правительства. Это означает, что правительство им предлагает самым себя реформировать. Мы же понимаем, что орган, который сегодня является фискальным монстром, ничего хорошего в этих положениях не пропишет", - добавила Острикова.

Она отметила, что пока что изменили только название.

"Для содержательного наполнения наш комитет предлагает премьер-министру, Кабинету министров создать рабочую группу, куда включить представителей Министерства финансов, Министерства экономики, народных депутатов и совместно выработать видение и идеологию, какими должны быть эти новые органы", - сказала нардеп.

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18 декабря правительство приняло постановление о разделении Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Конкурс на руководителей служб проведут в течение 3 месяцев после утверждения постановления Кабмина.