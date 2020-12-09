Правительство определилось с локдауном - вводит "зимние каникулы ради безопасности"

Кабинет министров вводит в Украине полный локдаун с 8 по 24 января.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"С 8 по 24 января включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", - сказал Шмыгаль.
Усиленный карантин предусматривает запрет работы заведений питания, кроме доставки и заказов "на вынос".
Будут закрыты магазины непродовольственных товаров, ТРЦ, кинотеатры, театры, спортивные залы и фитнес-клубы.
На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.
Запрещены развлекательные, рекламные, спортивные, культурные массовые мероприятия.
Разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, банков, почтовых операторов, гостиниц.
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Во время локдауна транспорт будет курсировать с ограничениями по количеству сидячих мест. Границы страны не закрывать.
Также будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.
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