Правительство определилось с локдауном - вводит "зимние каникулы ради безопасности"

Автор: Reuters В Украине подтвердили 845 343 случаев Covid-19

Кабинет министров вводит в Украине полный локдаун с 8 по 24 января.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 8 по 24 января включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", - сказал Шмыгаль.

Усиленный карантин предусматривает запрет работы заведений питания, кроме доставки и заказов "на вынос".

Будут закрыты магазины непродовольственных товаров, ТРЦ, кинотеатры, театры, спортивные залы и фитнес-клубы.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

Запрещены развлекательные, рекламные, спортивные, культурные массовые мероприятия.

Разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, банков, почтовых операторов, гостиниц.

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Во время локдауна транспорт будет курсировать с ограничениями по количеству сидячих мест. Границы страны не закрывать. Также будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.