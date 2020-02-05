Правительство назначило временного руководителя Укрзализныци

Кабинет министров временно возложил обязанности председателя правления Укразализныця на Желько Марчека.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении.
Марчек будет руководить УЗ до избрания председателя правления.
Серб Желько Марчек работал в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Был директором по персоналу группы Starlightmedia, в 2007-2013 годах - директором по персоналу Днипроспецстали.
Был директором по персоналу группы Starlightmedia, в 2007-2013 годах - директором по персоналу Днипроспецстали. Также принимал участие в проектах реформирования в компании Новая почта.
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29 января Кабинет министров уволил Евгения Кравцова с должности председателя правления Укрзализныци.
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