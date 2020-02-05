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среда, 05 февраля 2020 13:36

Правительство назначило временного руководителя Укрзализныци

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Правительство назначило временного руководителя Укрзализныци
Желько Марчек вошел в правление УЗ четыре года назад.

Кабинет министров временно возложил обязанности председателя правления Укразализныця на Желько Марчека.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Марчек будет руководить УЗ до избрания председателя правления.

Серб Желько Марчек работал в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Был директором по персоналу группы Starlightmedia, в 2007-2013 годах - директором по персоналу Днипроспецстали.

Был директором по персоналу группы Starlightmedia, в 2007-2013 годах - директором по персоналу Днипроспецстали. Также принимал участие в проектах реформирования в компании Новая почта.

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29 января Кабинет министров уволил Евгения Кравцова с должности председателя правления Укрзализныци.

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