Правительство назначило временного руководителя Укрзализныци

Желько Марчек вошел в правление УЗ четыре года назад.

Кабинет министров временно возложил обязанности председателя правления Укразализныця на Желько Марчека.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Марчек будет руководить УЗ до избрания председателя правления.

Серб Желько Марчек работал в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Был директором по персоналу группы Starlightmedia, в 2007-2013 годах - директором по персоналу Днипроспецстали.

Был директором по персоналу группы Starlightmedia, в 2007-2013 годах - директором по персоналу Днипроспецстали. Также принимал участие в проектах реформирования в компании Новая почта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочту, Нафтогаз и Укрзализныцю могут частично приватизировать

29 января Кабинет министров уволил Евгения Кравцова с должности председателя правления Укрзализныци.