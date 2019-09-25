Правительство начало перезагрузку

В Кабинете министров ждут честных и порядочных людей на работу.

Кабинет министров начал перезагрузку власти. Об этом в Facebook заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он прокомментировал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти!", - заявил Гончарук.

По словам премьера, контракт чиновника должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободный.

"Ликвидируем бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений по неэффективной работе госслужащих. Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии.

Изменится структура оплаты труда: больше производительности - высшая премия!

В кабинеты - амбициозную молодежь! У кого "глаза горят" - ищи себя на https://career.gov.ua. Честных, порядочных и умных людей Украины нуждается больше всего! Присоединяйся к строительству страны новой эры!", - написал премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что такое госслужба по контракту

Зарплаты чиновникам надо повышать, заявлял председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов. В противном случае "будет коррупция на местах и люди, которые не мотивированы работать".