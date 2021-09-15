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среда, 15 сентября 2021 16:11

Правительство ликвидировало инспекцию архитектуры и градостроительства

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Правительство ликвидировало инспекцию архитектуры и градостроительства
Решение правительство приняло на заседании в среду. Фото: @KabminUA

Кабинет министров ликвидировал Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины. Решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает "РБК-Україна".

Завтра в стране начнет работать другой новый орган, сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев на брифинге.

"Я рад констатировать, что сегодня решением правительства ДАБИ прекращает деятельность. И с завтрашнего дня новая организация ДИАМ начинает работу. С сегодняшнего дня ДАБИ уже не существует", - сказал министр.

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Работники ДАБИ не вошли в состав новой инспекции, сообщил Чернышев.

Кабинет министров в среду утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

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