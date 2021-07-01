Правительство ищет председателя для таможенников

Председателя Гостаможни назначат на пять лет. Фото: @UkraineCustoms

Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы.

Условия оплаты труда предусматривают должностной оклад 29,4 тыс. грн. К нему прилагаются надбавки за ранг и другие надбавки и стимулирующие выплаты, пишет "Економічна правда"

Председателя Гостаможни назначат на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.

Действующего председателя Гостаможни Павла Рябикина назначили главой ведомства в прошлом году в ноябре по карантинной процедуре. Он был гендиректором аэропорта "Бориспіль".

20 мая Верховная Рада назначила трех министров - Виктора Ляшко министром здравоохранения, Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.