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Правительство Гончарука начало большую приватизацию, что оздоровит сотни убыточных госпредприятий - эксперт

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Правительство Гончарука начало большую приватизацию, что оздоровит сотни убыточных госпредприятий - эксперт
Большая приватизация, которую начало правительство Гончарука, оздоровит сотни убыточных госпредприятий. Фото: DW

Учрежденное правительством Гончарука проведения большой приватизации государственных предприятий является позитивом для украинской экономики потому, что она оздоровит сотни убыточных госпредприятий и освободит их от политического влияния. Такое заявление во время пресс-конференции "Итоги политического года-2019 и тренды следующего", которая состоялась в Ukraine Crisis Media Center, сделал политический эксперт Тарас Семенюк.

"Хочу отметить положительную роль правительства Гончарука в плане непопулярных шагов. Они нужны. Это и приватизация, это и вопрос о рынке земли, хотя здесь дискуссия будет продолжаться еще долго, но она правильная, она нужная и продуктивная. Очевидно, что нужно обратить внимание на падение промпроизводства, нужно ввести необходимые меры для того, чтобы поднять его. Ну и очевидно, что ожидаем даже снижение цены на газ из-за подписания соглашения и получения 3 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража", - рассказал политолог.

С мнением о начале большой приватизации согласился и политический эксперт Владимир Цыбулько, который отметил, что приватизация убыточных предприятий уменьшит нагрузку на госбюджет.

"Положительной тенденцией является начало большой приватизации. Она избавит от политического контроля над десятками, а то и сотнями государственных предприятий, что приведет к их оздоровлению. Поскольку у нас традиционно только 15% из госпредприятий прибыльные, то все остальные убыточные предприятия висят на шее госбюджета. Поэтому среди достижений Кабинета министров можно назвать большую приватизацию", - подчеркнул Цыбулько.

Эксперты также отметили, что считают отставку правительства в ближайшем будущем маловероятной, а критику Кабмина - преждевременной, ведь он проработал для этого еще недостаточно времени.

"В целом пока рано критиковать и скептически относиться к работе правительства, потому что он только три месяца работает. И думаю, что за первые сто дней у них из 10 баллов есть твердая восьмерка. Еще есть над чем работать, но я не верю в скорую отставку правительства. Потому что он имеет мандат работы до следующей осени, как минимум. Как и не верю в досрочные перевыборы в Верховную Раду, я не вижу оснований для них, потому что следующая Верховная Рада будет еще хуже, чем та, что есть еще сейчас ", - подытожил Семенюк.

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