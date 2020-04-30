Правительство должно существенно и быстро доработать свою программу - Тарута

Народный депутат Сергей Тарута считает, что доработанная программа действий правительства должна содержать только практические задачи с конкретными сроками их выполнения. Фото: facebook.com/taruta

Комитет ВР по вопросам экономического развития, по итогам рассмотрения на заседании 30 апреля проекта постановления о программе деятельности Кабинета министров (уч. № 3330), проголосовал за направление документа на доработку.

Об этом в Facebook заявил народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя этого комитета Сергей Тарута.

"Программу действий правительства необходимо существенно доработать. Потому что документ в его нынешнем виде - это общеправительственная "явка с повинной" о неполном служебном соответствии. При более благополучным для страны обстоятельствам, считаю, что правительство, которое смогло подготовить только такую ​​декларацию о намерениях, должно бы уйти в отставку. Но сегодня экономический и пандемический кризис не дает Украине время на очередную смену Кабмина. Но любой кризис - это еще и возможности для роста. И, чтобы не упустить их, нужно четкое взаимодействие и сотрудничество всех ветвей власти и институтов - правительства, президента, Верховной Рады. Нужна общегосударственная антикризисная стратегия, хотя бы пошаговая - по преодолению эпидемии и по подъему экономики, прежде всего, - промышленности, а также спасению малого и среднего бизнеса", - отметил Сергей Тарута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нельзя во время кризиса резать расходы на науку - Тарута

По мнению депутата, доработанная программа действий должна быть лаконичной, и содержать только практические задачи с конкретными сроками исполнения.

"Рассчитываем, что с учетом замечаний нашего Комитета как главного по рассмотрению этого постановления, новая, доработанная программа деятельности правительства станет максимально прикладной и будет содержать задачи и решения правительства, выполнение которых позволит Украине наконец начать выходить из кризиса. Чиновникам не надо много писать: достаточно, чтобы каждое министерство предоставило этой программе 5-7, может, 10 конкретных действий из понятным сроком и алгоритмом выполнения", - отметил парламентарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государство должно формировать стратегические планы в соответствии с Целями устойчивого развития ООН - Тарута

Сергей Тарута считает, что к процессу доработки программы правительства стоит включить профильный Комитет ВР по вопросам экономического развития.

"Отмечу - наш Комитет, на платформе которого созданы соответствующие рабочие группы по наиболее важным вопросам экономического развития страны, готов присоединиться к процессу подготовки новой, пошаговой антикризисной программы действий правительства. Нам сейчас как никогда нужно действовать слаженно: по меньшей мере, создать два Антикризисных штаба - 1) По преодолению последствий пандемии, 2) По спасению экономики. Мы должны действовать быстро и эффективно", - резюмировал Сергей Тарута.

13 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о программе деятельности правительства. Согласно программе, Кабинет министров планирует пересмотреть бюджет-2020 для усиления социальной защиты и поддержки экономики; предоставить кредитную поддержку малому и среднему бизнесу; поддержать украинского производителя; снизить фискальную нагрузку на бизнес в условиях карантина; трудоустроить украинцев, вернувшихся из-за рубежа. В краткосрочных приоритетах указана организация противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусом, в частности подготовка больниц, восстановление системы противоэпидемической защиты, а также обеспечение непрерывной работы критически важных объектов.