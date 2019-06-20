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четверг, 20 июня 2019 17:59

Правительство должно принять меры по защите детей от выселения из жилья - Палатный

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  Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма просит Кабмин принять ряд решений, направленных на защиту права ребенка на жилье
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма просит Кабмин принять ряд решений, направленных на защиту права ребенка на жилье

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма просит Кабмин в срочном порядке принять ряд решений, направленных на защиту права ребенка на жилье.

По словам главы профильного комитета, народного депутата Артура Палатного, права ребенка на жилье защищены Конвенцией ООН о правах ребенка и Законом Украины "Об охране детства". Однако соответствующие нормы работают далеко не во всех случаях.

"К сожалению, дети часто остаются без крыши над головой по разным причинам: из-за задолженности родителей перед банками и другими финансовыми учреждениями, из-за конфликтов между родителями, из-за мошенничества с жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Законодательством установлены определенные предохранители относительно защиты жилищных прав ребенка. Однако, они работают не во всех случаях. Наиболее опасным для детей является так называемое взыскания на предмет ипотеки путем внесудебного урегулирования на основании договора, когда через исполнительную надпись нотариуса, который фактически работает на банк, меняется собственник жилья и потом силовым путем отбирается жилье. Отдельной проблемой является злоупотребление с жильем, которое находится в собственности детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - отметил Артур Палатный.

Он добавил, что в адрес комитета постоянно поступают сообщения о мошеннических действиях в отношении указанного жилья, однако после лишения прокуратуры функций представительства в суде отдельных категорий граждан был потерян эффективный механизм защиты прав детей и в этих делах.

  Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма просит Кабмин принять ряд решений, направленных на защиту права ребенка на жилье
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма просит Кабмин принять ряд решений, направленных на защиту права ребенка на жилье

"На заседании нашего Комитета были граждане, дети которых потеряли право на жилье через различные мошеннические действия. Они пикетировали Администрацию президента Украины, требуя защиты своих конституционных прав, а многие другие пострадавшие продолжают пикетирование, потому что они остались на улице с детьми в прямом смысле этого слова. Во многих случаях банки предоставляют кредиты гражданам, которые не имеют реальных возможностей погасить этот кредит, что также является нарушением законодательства. Есть два пути решения проблемы: внесение изменений в Законы Украины или урегулирования проблемы на уровне решений Кабинета Министров Украины и соответствующих центральных органов исполнительной власти. Поскольку приближаются выборы в Верховную Раду Украины и в ближайшее время народные депутаты будут рассматривать проект Избирательного кодекса, оптимальным является второй вариант - решение проблемы на уровне правительства. Поэтому Комитет обратился с конкретными предложениями к премьер-министру Украины относительно безотлагательного принятия необходимых решений для выполнения их соответствующими министерствами", - рассказал Артур Палатный.

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