Правительственная экономическая стратегия не имеет права программировать бедность - Тарута

Народный депутат Сергей Тарута: "Чтобы через 10 лет Украина могла занять в сознании место на глобальной экономической карте, нужно стремительное развитие". Фото: hromadske.ua

Национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года - НЭС-2030 - не имеет права программировать бедность для украинцев.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Сергей Тарута во время обсуждения на заседании комитета основных положений и ключевых направлений проекта Национальной экономической стратегии-2030.

"У депутатов есть много дельных замечаний о том, что правительство и его эксперты в своих наработках придерживаются консервативных прогнозов, они опираются на сверхосторожные расчеты и пессимистические варианты развития событий. Может, такие прогнозы и не будут вызывать критику со стороны рецензентов НЭС-2030, но они непригодны для целей устойчивого развития Украины", - подчеркнул Сергей Тарута.

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Как считает парламентарий, чтобы через 10 лет Украина могла занять сознательное место на глобальной экономической карте, нужно стремительное, опережающее развитие. Поэтому без формулировки и достижения амбициозных целей для всей страны и каждого ее гражданина, Украина может стать неинтересной прежде всего для украинской молодежи, и для всего мира.

"Ставить правительству такие амбициозные цели и есть стратегическая задача Верховной Рады в парламентско-президентской республике. Именно парламент должен формировать основы политики устойчивого развития, а чиновники должны выполнять свою часть работы", - отметил народный депутат.

По итогам обсуждения комитет принял предложение разработчиков НЭС-2030 провести совместную стратегическую сессию, целью которой стала бы имплементация правительственных наработок в стратегические основы устойчивого развития Украины.

"НЭС-2030 должна стать важной составляющей государственной политики устойчивого развития Украины", - резюмировал Сергей Тарута.

Правительство разрабатывает Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ определит направление развития Украины на следующие 10 лет. Стратегия будет разработана на основе итогов "аудита государства".