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Правительстве утвердило проект госбюджета-2020 ко второму чтению

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Правительстве утвердило проект госбюджета-2020 ко второму чтению
Проект госбюджета-2020 приняли с доработкой. Фото: Главком

Кабинет министров утвердил на внеочередном заседании 3 ноября проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.

В проекте бюджета учтены выводы парламента и решение Совета национальной безопасности и обороны по распределению средств на инвестпроекты, сообщает пресс служба правительства.

"Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и быстрее передадим документ в Верховную Раду. Завтра мы будем обсуждать проект бюджета. И после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны", - отметила министер финансов Оксана Маркарова.

"Между первым и вторым чтением Кабмин так и не нашел средств для повышения зарплат учителям. Добавлено разовую выплату молодым учителям в размере 10 прожиточных минимумов (20 тыс грн). Изменение собственно зарплат учителей осталось на уровне инфляция + 2%", заявил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании КМУ.

Верховная Рада приняла законопроект о бюджете на 2020 год в первом чтении 18 октября.

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: Доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, расходы - в сумме 1170,0 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривень, что на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году.

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