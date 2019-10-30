"Позора не избежать" - Гонтарева о роли Дубинского в ЗеКоманде

"Все, что делает Дубинский руками зависимых депутатов, мы будем видеть как нападение на Нацбанк и его независимость", - Гонтарева. ФОТО: Офис президента

Пока нардеп Александр Дубинский будет ассоциироваться с руководящей партией "Слуга народа", ей не избежать позора.

Такое мнение в интервью НВ высказала экс-руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Я считаю, пока Дубинский будет ассоциироваться с этой руководящей партией, позора ей не избежать.

Она имеет или избавиться подобных персонажей ... Я об этом говорила еще в эфире у Савика Шустера (журналист, ведет программу "Свобода слова" — Gazeta.ua): или они лишатся его, или будут ассоциироваться с политикой партии; и все, что делает Дубинский руками зависимых депутатов, которые есть в парламенте, мы это будем видеть как нападение на Национальный банк и на его независимость. И весь мир это так видит".

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Народные депутаты Александр Дубинский со "Слуги народа" и экс-"регионал" Андрей Деркач, ныне внефракционный, инициировали создание временной следственной комиссии в Верховной Раде. Хотят проверить, существовали при прошлой власти факты международной коррупции и лоббирования. Комиссия должна расследовать деятельность экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Минфина и экс-министра Натальи Яресько, проверить сведения по отчету Счетной палаты о якобы нарушениях в использовании международной помощи на $5,3 млрд и другие вещи. Возглавит комиссию Дубинский, а Деркач станет его секретарем, говорится в постановлении. Работать комиссия должна 6 месяцев.