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среда, 19 июня 2019 15:41

Появилось видео с места гибели Тимчука

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  Тымчук застрелился в собственной квартире. Фото: Rabinovich TV
Тымчук застрелился в собственной квартире. Фото: Rabinovich TV

В сети показали первые кадры с места гибели народного депутата Украины Дмитрия Тимчука.

Мужчина был найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе ранения, сообщает "Информатор".

Тело депутата нашли в его квартире по адресу бульвар Перова, 10а в Киеве.

В дом, где находится квартира Тимчука, никого не пускают. К месту прибыл глава Нацполиции Сергей Князев и начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Правоохранители пока ситуацию не комментировали.

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В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук. 19 июня 2019-го в 12:15 в полицию поступило сообщение от гражданина Копытько А.В. Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тимчука, которая за час до того обнаружила мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Предварительно установлено, что во время чистки пистолета депутат случайно выстрелил себе в голову (ФОРТ-17Р).

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Дата
19
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