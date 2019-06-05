Появились новые подробности похода Яроша на выборы

Дмитрий Ярош будет идти по списку "Свобода". Фото: Facebook

Председатель общественной организации "ДІЯ", народный депутат Дмитрий Ярош будет избираться в Верховную Раду третьим номером в списке "Свобода".

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на источник в парламенте.

"Національний корпус" и "Свобода" вели переговоры о совместном списке, который предлагалось возглавить Андрею Билецкому, но переговоры не закончились консенсусом.

В результате "Свобода" поведет на выборы часть националистов, в частности Яроша. Первым номером будет Олег Тягнибок.

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Дмитрий Ярош баллотировался в Верховную Раду VIII созыва по "мажоритарке". Прошел в парламент на одном из округов Днепропетровской области.