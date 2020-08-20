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четверг, 20 августа 2020 13:34

Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского

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Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского

Навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается глава украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО так называемого "особого статуса" на постоянной основе

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к президенту Зеленскому с требованием подтвердить или опровергнуть подлинность документов, которые предлагает принять Россия на встрече внешнеполитических советников Нормандской четверки, запланированной на 28 августа, а также подтвердить или опровергнуть согласие главы украинской делегации в ТКГ Кравчука обратиться к парламенту, чтобы он поддержал предложенные россиянами условия.

Об этом написала депутат в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что согласно опубликованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательства отменить постановление, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях.

Кроме того, она рассказала, что навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается глава украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО так называемого "особого статуса" на постоянной основе, дальнейший отвод украинской армии в тыл и введение так называемого "прямого диалога" между украинскими властями и управляемыми из Москвы террористами.

"Выполнение хотя бы одного пункта из указанных требований станет началом уничтожения суверенитета Украины. Особенно циничным выглядит процесс сдачи украинского суверенитета в дни, когда Украина отмечает 29 годовщину украинской независимости. Требую у властей обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции/директивы, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, который, очевидно, в соответствии со своими полномочиями, отражает официальную позицию действующего президента Зеленского", – подчеркнула представительница "ЕС".

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Комментарии

2

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Дата
20
августа

Писатель больше всего заинтересовался семейной местью и супружеской изменой

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