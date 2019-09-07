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суббота, 07 сентября 2019 13:02

Появилась реакция стран Запада на первые шаги новой Рады и президента Украины

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Появилась реакция стран Запада на первые шаги новой Рады и президента Украины
За границей положительно отзываются о первых днях работы новой украинской власти. Фото: Prm

Представители зарубежных дипломатических, политических и деловых кругов в целом одобрили первые дни работы Верховной Рады, назначения нового состава Кабинета министров и законотворческие инициативы президента Украины, однако высказали и опасения.

Об этом пишет "Международный курьер".

В частности, эксперты, близкие к канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, положительно оценили результаты первых дней работы парламента. Они отметили, что сохранение отдельными министрами предыдущего правительства своих должностей, а также назначение нескольких человек из числа новой команды, имеющих "особо теплые" отношения с британской стороной, положительно скажется на двусторонних отношениях.

Особенно одобрительно отмечается назначение главой МИД Украины Вадима Пристайко. По мнению британских экспертов, это должно сохранить на высоком уровне дальнейшую коммуникацию с новым руководством Украины во всех ключевых сферах.

Представители политических и дипломатических кругов Франции отмечают, что руководство этого государства ожидает от правительства Украины реальных преобразований в государстве и активных шагов в преодолении коррупции. К первым задач французская сторона также относит скорейшую либерализацию экономики, улучшение инвестиционного климата, а также - ликвидацию олигархической системы.

Представители экспертных кругов Венгрии положительно оценивают начало деятельности ВР Украины нового созыва, одобрительно относятся к желанию Зеленского продолжать сотрудничество с МВФ, открыть рынок земли, проводить дальнейшую приватизацию и обеспечить равный доступ к природным ресурсам.

Отдельно было отмечено то, что украинский парламент проголосовал за лишение депутатов неприкосновенности. Западные эксперты назвали это первой крупной победой программы реформ Зеленского.

Большинство представителей иностранных дипломатических кругов в Украине также с пониманием отнеслись к президентской инициативе внести изменения в статью 106 Конституции по закреплению полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать и освобождать от должностей директоров НАБУ и Государственного бюро расследований.

По их оценкам, несмотря на то, что законопроект усилит влияние президента на антикоррупционные органы, это даст возможность более эффективно бороться со взяточничеством в государственных органах и улучшить деловой климат в стране.

В свою очередь, государства и международные организации также готовы к сотрудничеству с новой властью Украины в политической, экономической, финансовой и гуманитарной сферах с учетом неизменности внешнеполитического курса официального Киева на интеграцию в ЕС и НАТО.

В частности, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников считает, что назначение Пристайко, который до недавнего времени был послом Украины при НАТО, министром иностранных дел, стало хорошим сигналом для отношений между Украиной и Альянсом.

Вместе с тем, в представительстве НАТО в Украине отметили, что в ходе президентской кампании Зеленского и партии "Слуга народа" интеграция в НАТО, в отличие от ЕС, не числилась среди приоритетов.

В официальном представительстве НАТО также внимательно следят за назначениями руководителей силовых ведомств, комитета ВР по надзору за деятельностью СБУ и разведывательных служб, голосованием законопроектов, которые имеют прямое или косвенное отношение к закону Украины "О национальной безопасности Украины". В частности - по реформированию СБУ, а также относительно вывода из подчинения МВД и передачи президенту руководства Национальной гвардией Украины.

Наибольшую обеспокоенность представителей НАТО вызывает возможность того, что реформа СБУ может быть формальной и не приведет к изменению ее "советской" сущности и коррумпированности отдельных ее представителей.

У экспертов представительства Альянса также вызывает вопросы инициатива переподчинении Национальной гвардии Украины, которая требует внесения изменений в закон Украины "О национальной безопасности Украины". По оценкам представительства НАТО в Украине, любой вывод военных формирований из подчинения профильных министров противоречит принципам гражданского контроля и демократического надзора за институтами в области безопасности и обороны, которые исповедуют в государствах ЕС и НАТО, и обязательствам, которые брала на себя Украина .

Серьезную обеспокоенность также вызывает возможное принятие ВРУ законопроекта №1658 - "Трудового кодекса", который депутаты прошлого созыва так и не решились вынести на голосование во втором чтении, столкнувшись с резкой критикой как со стороны ведущих международных организаций, так и многочисленных общественных организаций Украины.

В частности, Международная организация труда еще в апреле 2016 года отметила в своем "Меморандуме технических замечаний" 59 существенных пунктов критики данного законопроекта. А в ноябре 2017 года Международная конфедерация профсоюзов и ее генеральный секретарь Шаран Барроу в своем открытом обращении к президенту Украины и председателю ВР Украины открыто призывали отказаться от принятия данного законопроекта.

На сегодня этот самый проект "Трудового кодекса" снова перерегистрирован, уже под номером №0955, от 29 августа 2019 года под авторством Михаила Папиева ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Эксперты отмечают, что в условиях озвученной президентом необходимости принятия нового Трудового кодекса до 1 января 2020 года, фактически создается искусственный цейтнот. А это, учитывая, что данный законопроект остается единственным готовым документом, профильный комитет Верховной Рады должен будет взять за основу и передать на голосование, создает опасность его принятия в нынешнем виде.

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